Мордовия обсуждает расширение экспорта с исламским миром

Глава Республика Мордовия Артем Здунов сообщил о растущем интересе стран исламского мира к сотрудничеству с предприятиями региона. Об этом он рассказал на полях форума KazanForum, передает ТАСС.

По его словам, партнеров интересуют направления в светотехнике, кабельной промышленности, вагоностроении, электротехнике и фармацевтике. Также обсуждаются проекты по локализации производств и развитию логистической инфраструктуры для ускорения экспортных поставок.

Отдельно отмечается выход мордовских компаний на зарубежные рынки. В частности, продукция одной из компаний уже представлена на фармацевтическом рынке Республики Узбекистан.

Кроме того, одна из компаний развивает поставки фасадных материалов через партнерские структуры в Казахстане и Азербайджане. Региональные власти заявляют о планах расширения присутствия предприятий Мордовии в странах исламского мира.

В рамках форума представители региона провели переговоры с международными организациями и бизнес-ассоциациями, обсудив сертификацию продукции и выход на новые рынки, включая халяльный сектор.

KazanForum традиционно выступает одной из ключевых площадок для диалога России с государствами Организации исламского сотрудничества, где обсуждаются вопросы торговли, инвестиций и промышленной кооперации.

