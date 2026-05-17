В России подсчитали, сколько граждане будут зарабатывать в 2029 году: какой прогноз

В прошлом году россияне получали в среднем 100,4 тысячи рублей. Через менее чем пять лет ситуация может существенно измениться. Согласно анализу РИА Новости, уже в 2029 году средние зарплаты граждан будут превышать 130 тысяч рублей.
По прогнозу, рост заработных плат в сравнении с 2025 годом составит более 30%. Средняя зарплата в РФ в 2029 году может установиться на уровне в 132,1 тысячи рублей.
Под средним уровнем дохода понимается оклад работника до вычета налогов. Средняя зарплата включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех работающих граждан, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
В РФ растут также пенсии. Так, при стаже в 35−38 лет средний размер пенсионного обеспечения учителей в 2026 году составит порядка 22,4 тысячи рублей. Сейчас в большей части России средняя зарплата педагога составляет 60,7 тысячи рублей.