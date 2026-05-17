Определен средний размер социальной пенсии в России

По имеющимся прогнозам властей, в 2029 году средние зарплаты россиян будут превышать 130 тысяч рублей. Рост получек в сравнении с прошлым годом составит более 30%. Средняя зарплата граждан в 2029 году может установиться на уровне в 132,1 тысячи рублей. Сейчас россияне получают в среднем чуть более 100 000 рублей.