Определен средний размер социальной пенсии в России

В 2026 году средний размер социальной пенсии в РФ составляет чуть более 16 тысяч. Это в два раза больше, чем десять лет назад. Так гласит статистика, уведомил ТАСС.
Средняя социальная пенсия в РФ в 2016 году равнялась 8 634 рублям. За десять лет размер выплаты увеличился почти на 8 тысяч рублей.
Сейчас в среднем по стране размер пенсионного обеспечения составляет около 25,4 тысячи рублей. В последний раз индексация выплат проводилась в апреле этого года.
По имеющимся прогнозам властей, в 2029 году средние зарплаты россиян будут превышать 130 тысяч рублей. Рост получек в сравнении с прошлым годом составит более 30%. Средняя зарплата граждан в 2029 году может установиться на уровне в 132,1 тысячи рублей. Сейчас россияне получают в среднем чуть более 100 000 рублей.