Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Определен средний размер социальной пенсии в России

Средняя социальная пенсия в России выросла в два раза за десять лет.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году средний размер социальной пенсии в РФ составляет чуть более 16 тысяч. Это в два раза больше, чем десять лет назад. Так гласит статистика, уведомил ТАСС.

Средняя социальная пенсия в РФ в 2016 году равнялась 8 634 рублям. За десять лет размер выплаты увеличился почти на 8 тысяч рублей.

Сейчас в среднем по стране размер пенсионного обеспечения составляет около 25,4 тысячи рублей. В последний раз индексация выплат проводилась в апреле этого года.

По имеющимся прогнозам властей, в 2029 году средние зарплаты россиян будут превышать 130 тысяч рублей. Рост получек в сравнении с прошлым годом составит более 30%. Средняя зарплата граждан в 2029 году может установиться на уровне в 132,1 тысячи рублей. Сейчас россияне получают в среднем чуть более 100 000 рублей.