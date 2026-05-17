Приморье стало первым на Дальнем Востоке по торговле с Китаем

Приморский край вышел в лидеры Дальнего Востока по объему внешней торговли с Китаем. За 2025 год товарооборот между регионом и КНР вырос на 15% и достиг 8 миллиардов долларов. Вместе с этим растут китайские инвестиции и турпоток. Все это дает серьезный плюс экономике Приморья. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Планы на будущее сейчас обсуждают в Харбине на шестом заседании межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока КНР. Российскую делегацию возглавляет Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«Встречи на таком уровне позволяют быстрее достигать новых договоренностей по взаимовыгодному сотрудничеству», — отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.