Что полагается пенсионерам, чья пенсия ниже 30000 рублей

Пенсионеры, доход которых остается ниже регионального прожиточного минимума, вправе рассчитывать на государственную социальную доплату, сообщает ИА DEITA.RU.
Такая мера актуальна в первую очередь для неработающих лиц пенсионного возраста, сумма пенсии и иных регулярных выплат которых ниже установленного для их субъекта РФ порога.
В 2026 году, по данным по центральным регионам, среднее значение прожиточного минимума для пенсионеров варьируется в пределах 15−17 тысяч рублей, тогда как в таких крупных и дорогих регионах, как Москва, Сибирь и Дальний Восток, он достигает 20−22 тысяч и более. Если совокупный доход не дотягивает до этого уровня, государство компенсирует разницу.
Дополнительно лица, обладающие специальным статусом, такими, как инвалидность, участие в боевых действиях, заслуги ветерана труда либо нахождение под воздействием радиации, могут претендовать на ежемесячные выплаты повышенного размера (ЕДВ).
Кроме этого, мужчины старше 60 лет и женщины, достигшие 55 лет, при определённых условиях могут единовременно получить все свои пенсионные накопления, если предполагаемый размер накопительной пенсии не превышает 10% федерального прожиточного минимума.
Особое внимание уделяется помощи при оплате жилищно-коммунальных услуг. В случае, если затраты на ЖКХ становятся чрезмерной нагрузкой (превышают долю дохода в 22%, а в ряде регионов 10% — для Москвы и некоторых других субъектов), возможно оформление субсидии. При этом в расчет принимается общий доход всех зарегистрированных членов семьи.
Для одиноко проживающих неработающих пенсионеров или супружеских пар соответствующего статуса, достигших 70 лет, предусмотрена компенсация взноса на капремонт — 50%, а после 80 лет — полное освобождение от платежа.
Фискальная политика в отношении пожилых граждан, как правило, достаточно лояльна. Независимо от суммы пенсионного обеспечения, пенсионеры освобождаются от обязанности уплачивать налоги на один объект недвижимости каждого типа, не облагается налогом участок земли в шесть соток. Пенсионные выплаты и все социальные пособия не подлежат налогообложению по НДФЛ.
Многие виды поддержки осуществляются на уровне регионов и имеют адресный характер, ориентируясь на уровень дохода заявителя. Среди наиболее распространённых мер: предоставление бесплатного или льготного проезда на городском и пригородном транспорте, обеспечение услуг по протезированию зубов (за исключением стоимости драгоценных металлов), регулярное выделение продуктов или предметов первой необходимости социально незащищённым категориям, а также набор социальных услуг. Последний включает в себя бесплатное получение лекарств по рецепту, возможность санаторного лечения за счет государства, оплату проезда к месту лечения или их денежный эквивалент.