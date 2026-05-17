Путин обратился к участникам российско-китайского ЭКСПО

ХАРБИН (Китай), 17 мая — РИА Новости. Российско-китайское ЭКСПО дает возможность для содержательного диалога сторон, говорится в обращении президента Владимира Путина к участникам выставки в Харбине.
«За прошедшие годы ЭКСПО превратилось в действительно масштабное выставочное мероприятие, которое не только обеспечивает наглядную демонстрацию достижений российско-китайского сотрудничества, но и дает хорошую возможность для прямого, содержательного диалога между представителями наших деловых кругов, государственных ведомств и региональных властей», — подчеркнул глава государства.
Его слова на церемонии открытия зачитал заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров. В нем принимают участие 16 субъектов федерации. Темой выставки этого года стало «Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода».