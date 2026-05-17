Генконсул Черкашин: Австрийцы интересуются российскими «Нивами»

Российские автомобили «Нива» вызвали интерес у посетителей выставки в австрийском Зальцбурге. Об этом РИА «Новости» сообщил генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

Источник: Life.ru

По его словам, на одной из выставок, посвящённых охоте и активному отдыху, была представлена российская техника, включая автомобили «Нива» и мотоциклы. Стенды с этой продукцией привлекли большое количество посетителей. Черкашин отметил, что гости мероприятия активно задавали вопросы о характеристиках техники и интересовались возможностью её приобретения.

Генконсул также утверждает, что российская культура сохраняет популярность в Австрии, это особенно заметно во время международных мероприятий и профессиональных форумов.

А ранее аналитики опросили 10 тысяч человек и выяснили, что почти треть россиян (32%) рассматривают отечественные марки для покупки автомобиля в 2026 году, причём 7% хотят исключительно российские модели, а 25% допускают и иномарки. Лидером среди отечественных брендов стала LADA — её выбирает каждый второй (49%), на втором месте Solaris (22%), тройку замыкает «Москвич» (12%).

