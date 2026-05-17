Юрист рассказал, какие новые выплаты положены семьям с детьми в 2026 году

По словам юриста, подать заявление за 2025 год можно будет с 1 июня. Он также уточнил, что в России ужесточат требования к единому пособию до 17 лет и для беременных. Доход трудоспособных членов семьи за 12 месяцев теперь должен быть не ниже восьми минимальных размеров оплаты труда. Раньше он должен был быть не ниже четырех МРОТ. Пособия по уходу за ребенком до полутора лет максимально составят 83 тысячи рублей.