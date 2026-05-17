Юрист рассказал, какие новые выплаты положены семьям с детьми в 2026 году

Семьям с детьми в 2026 году положена новая ежегодная выплата до 189 тысяч рублей, а также повышенные пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом РИА Новости рассказал юрист. Речь идет о ежегодной социальной выплате для семей с двумя и более детьми.
«Чтобы ее получить, нужно соблюсти три условия: оба родителя работают официально, доход на члена семьи не выше полутора прожиточных минимумов и нет долгов по алиментам», — объяснил эксперт.
По словам юриста, подать заявление за 2025 год можно будет с 1 июня. Он также уточнил, что в России ужесточат требования к единому пособию до 17 лет и для беременных. Доход трудоспособных членов семьи за 12 месяцев теперь должен быть не ниже восьми минимальных размеров оплаты труда. Раньше он должен был быть не ниже четырех МРОТ. Пособия по уходу за ребенком до полутора лет максимально составят 83 тысячи рублей.
