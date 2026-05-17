Может ли повториться кризис 1998 года, объяснил Хазин

Об этом рассказал известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.
По мнению эксперта, тревога граждан во многом оправдана, и игнорировать подобные настроения было бы ошибкой. Хазин не исключил сценария, при котором в стране может повториться ситуация, напоминающая банковский кризис прошлых лет.
Фоновую напряжённость усиливают прогнозы рекордного дефицита федерального бюджета. При этом на счетах физических лиц сейчас размещено свыше 50 трлн рублей — это сумма, превышающая полтора-два годовых бюджета страны.
Экономист отмечает: часть аналитиков допускает, что власти, столкнувшись с бюджетными трудностями, попытаются использовать частные сбережения. Однако Центробанк уже категорично отверг возможность подобных мер, подчеркнув их высокую рискованность для всей финансовой системы. Тем не менее, Хазин считает, что предпосылки для таких слухов действительно существуют.
«Обстановка сегодня напоминает мне весну 1998 года, и возврата к относительной стабильности, как в феврале-марте 2023 года, я сейчас не вижу. Не исключаю вероятность частичного дефолта или ограничений на возврат вкладов, как это уже было в 1998 году, когда рынки пережили и суверенный, и банковский дефолты. В теории подобная ситуация может повториться», — заключил экономист.