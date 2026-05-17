В Омской области ликвидирован профсоюз работников почты

В Омске ликвидировали первичную профсоюзную организацию Омского почтамта. Запись о прекращении деятельности юридического лица внесена в ЕГРЮЛ 15 мая 2026 года.
Организация была создана в 1997 году и зарегистрирована в 1999-м. Она входила в структуру Омской областной общественной организации профсоюза работников связи России.
По данным открытых источников, раньше в профсоюзную структуру входили 34 первичные организации Омска и районов области. Сейчас в регионе продолжают числиться только две такие организации: профсоюзная организация Управления федеральной почтовой связи Омской области и Калининский районный узел связи.
При этом сама Омская областная организация профсоюза работников связи России сохраняет активность. Она зарегистрирована с 1997 года. Ранее в Омске уже ликвидировали и другие профсоюзные первички. В открытых реестрах значатся ликвидированные организации при омских органах власти, предприятиях и учреждениях.