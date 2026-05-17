В Прикамье средняя стоимость бензина АИ-98 не растет третью неделю подряд

В Пермском крае продолжился недельный рост средней цены автомобильного топлива. Самым дорогим на заправках региона на неделе с 5 по 12 мая остается бензин марки АИ-98.
По данным Росстата, средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла до 63,65 с 63,54 ₽, АИ-95 — 68,84 ₽ (+0,14). Бензин марки АИ-98 остался на уровне 94,46 ₽ уже третью неделю подряд. Средняя цена за литр автомобильного бензина составляет 66,90 ₽ (+0,13).
В ПФО самый дорогой бензин на заправках Нижегородской области — 66,93 (+0,03) руб. В целом по России средняя цена за литр автомобильного топлива за неделю выросла с 67,18 до 67,22 ₽, в Приволжском округе — с 65,38 до 65,41 ₽
Дизельное топливо в Прикамье теперь стоит 78,77 (+0,13) руб. за литр. В ПФО во вторую неделю мая средняя цена «дизеля» поднялась с 74,82 до 74,96 ₽, в целом по России — с 78,15 до 78,26 ₽
Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. заправочных станций в 280 городах страны.