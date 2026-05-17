Экономический форум в Казани собрал участников из 99 стран

Форум в этом году посетило большое количество официальных делегаций. Так, Египет направил четырех министров, Мали — восемь. Участие принял Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, отметила глава Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.
Большая делегация на КазаньФорум представляла Пакистан — 57 человек. «Пакистан — это страна, потенциал которой наши бизнесмены еще не до конца понимают. И поэтому нам нужно очень много работать: нужно, чтобы мы собирали бизнес, делали бизнес-миссии», — сказала она.
Отметим, на площадке форума Татарстан подписал ряд соглашений, в том числе о реализации инвестиционного проекта по строительству реабилитационного центра на территории Зеленодольского района Татарстана с объемом вложений порядка 2 млрд рублей. Реализовать его планируется в ближайшие три года. Также на форуме подписано соглашение о строительстве трехзвездочного отеля на 130 номеров. Вложения оцениваются в миллиард рублей.