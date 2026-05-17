Кого коснется трехкратное повышение платы за воду в три раза

Некоторые категории россиян столкнутся с существенным ростом платы за холодную воду.

Некоторые категории россиян столкнутся с существенным ростом платы за холодную воду. Повышающий коэффициент для расчета выплат вырос с 1,5 до 3, напомнил эксперт по ЖКХ в беседе с агентством «Прайм».

Изменения связаны с постановлением правительства № 1871, которое вступило в силу в конце прошлого года. По словам специалиста, если у гражданина нет счетчика, итоговая сумма за холодную воду может оказаться в три раза выше стандартного норматива.

Увеличение платежей затронет тех, кто не установил приборы учета. Это коснется и тех, кто своевременно не прошел поверку, допустил поломку счетчика или больше трех месяцев не передавал показания.

Однако значительного повышения можно избежать. По словам эксперта, нужно запросить официальный акт о невозможности монтажа прибора учета — но только в тех случаях, когда его установка действительно неосуществима по техническим причинам.

