Белстат подсчитал, как в каждой из областей белорусы обеспечены жильем

В Национальном статистическом комитете Беларуси подсчитали, как в каждой из областей население обеспечено жильем.
В среднем на одного жителя приходится 30,9 кв. м общей площади. Лучше всего население обеспечено квадратными метрами в Минской области — 34,6 кв. м на человека. Затем идут Гродненская область — 34,1, Брестская — 33,1, Могилевская — 32,4, Витебская — 31,4, Гомельская — 29,8 кв. м. Кстати, в Минске на одного горожанина приходится 25,1 кв. м.
Подсчитано, что на конец 2025 года в улучшении жилищных условий нуждались 541 651 семья. Среди них 33 598 многодетных и 236 992 молодых семей.
Уточняется, что больше всего очередников было в Минске — 171 611. Меньше всего очередников в Гродненской области — 49 421. В 2025 году 21 892 семьи улучшили свои жилищные условия. Это 3,9% от стоявших на учете на начало года.