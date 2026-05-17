Паслер рассказал о ремонте 230 километров дорог в Свердловской области

В этом году по нацпроекту будет обновлено 60 участков региональных и муниципальных дорог.

Источник: Денис Паслер / Telegram-канал

В Свердловской области к дорожным объектам, которые будут отремонтированы в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», добавили еще одиннадцать.

«Таким образом, только по нацпроекту обновим 60 участков региональных и муниципальных дорог общей протяженностью свыше 230 километров. Часть объектов дорожники сдадут уже в этом году, часть — в 2027-м», — рассказал губернатор Денис Паслер в соцсетях. В числе дополнительно включенных в план работ — пятикилометровый участок автодороги г. Сысерть — д. Часовая в Каменском муниципальном округе, ремонт которого планировался на 2027 год. Работы начнем в этом году, и в результате эта трасса будет полностью обновлена. В этом же муниципалитете дополнительно приведут к нормативу 15 километров автодороги г. Каменск-Уральский — с. Клевакинское. В Первоуральском городском округе на автодороге Первоуральск — Шаля изначально планировали к ремонту участок с 22-го по 30-й километр, теперь добавили еще два отрезка: с 15-го по 22-й и с 44-го по 54-й километр. Вместо 8 километров дороги в итоге приведем к нормативу 25 километров — это почти одна пятая часть 116-километровой трассы. Также на 33-м километре этой же дороги отремонтируем путепровод над железнодорожными путями. В этом же округе часть дорог, ведущих к сельским населенным пунктам, обновим в рамках областной программы по развитию транспортного комплекса региона. Это подъезды:

  • к п. Кузино от автодороги г. Первоуральск — п.г.т. Шаля;
  • участок подъезда к п. Новоуткинск от автодороги г. Первоуральск — п.г.т. Шаля до отметки 1,5 километра;
  • к п. Сабик от 62-го км автодороги г. Первоуральск — п.г.т. Шаля.

В Первоуральском и в соседнем Новоуральском городских округах по областной программе отремонтируют еще одну дорогу — д. Починок — д. Елани.