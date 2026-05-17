Таможня Владивостока оформила 86 тысяч машин для личного пользования

С января по апрель 2026 года Владивостокская таможня выпустила 86 760 легковых автомобилей, которые ввозили физические лица для себя. Это на 8,1% больше, чем за тот же период прошлого года — тогда оформили 80 230 машин. Спрос на иномарки продолжает расти, и таможня работает в усиленном режиме. На сегодня средний срок выпуска пассажирской таможенной декларации — всего 2−3 дня с момента подачи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".