Таможня Владивостока оформила 86 тысяч машин для личного пользования

С января по апрель 2026 года Владивостокская таможня выпустила 86 760 легковых автомобилей, которые ввозили физические лица для себя. Это на 8,1% больше, чем за тот же период прошлого года — тогда оформили 80 230 машин. Спрос на иномарки продолжает расти, и таможня работает в усиленном режиме. На сегодня средний срок выпуска пассажирской таможенной декларации — всего 2−3 дня с момента подачи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Чтобы справляться с потоком, количество инспекторов увеличили за счет прикомандирования сотрудников из других таможен. Оформление идет строго по правилам: приказ Минфина № 178н от 27 ноября 2024 года четко разграничивает, какой таможенный пост за какой транспорт отвечает — с учетом пункта пропуска, способа ввоза и места жительства человека.
Усиление проверки документов, подтверждающих причастность гражданина к ввозу, помогает бороться с незаконными схемами.