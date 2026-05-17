Бывшее здание ФСБ в центре Екатеринбурга продается

Согласно документации, объект находится в федеральной собственности. Это трехэтажное нежилое здание площадью 578,4 кв. метров на участке площадью 2,3 тыс. кв. м.. Он расположен возле улицы Восточной. начальная стоимость лота составляет 36 млн рублей. Аукцион назначен на 4 июня. Продавцом выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Ранее объект занимало областное управление Федеральной регистрационной службы (Росреестр). Предполагалось, что сама ФСБ построит тут служебное жилье, но теперь участок выставлен на продажу. По ее заявлению еще в 2024 году землю перевели из зоны режимных объектов ограниченного доступа СО-2 в зону Ж-4, предназначенную для среднеэтажной жилой застройки.
В мэрии тогда отмечали, что такое функциональное назначение участка уже было предусмотрено генеральным планом Екатеринбурга. После смены зонирования территория стала потенциально привлекательной для жилой застройки.