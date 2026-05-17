Гендиректором кубанского племзавода имени Чапаева переизбрали Юрия Усачева

Отмечается также, что юридическая активность ПАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» включает 62 арбитражных дела общей суммой около 66,4 млн руб. Компания чаще выступает истцом: 35 завершенных дел на 47,1 млн руб., из которых 14 выиграны, 5 — частично, 9 проиграны. В роли ответчика — 20 завершенных дел на 18,6 млн руб., из них 10 выиграны, одно проиграно. В производстве остается пять дел, все без установленной суммы требований. Основные категории споров — неисполнение обязательств, оспаривание действий госорганов и споры по недвижимости.