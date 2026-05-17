В Новосибирске на улице Связистов испытали инновационный асфальт

Покрытие проверят в лаборатории на прочность и соответствие ГОСТам.

Источник: пресс-служба мэрии Новосибирска

На улице Связистов в Новосибирске подрядчик выполнил пробную укладку щебеночно-мастичного асфальтобетона. Работы проходят на участке от улицы Оборонной до Титова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как сообщили в мэрии города, АО «Новосибирскавтодор» уложило 100 метров инновационного покрытия SMA-16. Этот материал отличается повышенной устойчивостью к образованию колеи и предназначен для дорог с интенсивным движением.

Сейчас специалисты МКУ «УДС» проводят лабораторные испытания. Пробы асфальтобетона берут прямо на объекте и проверяют по нескольким параметрам: плотности, составу смеси, содержанию битума и водостойкости.

Если результаты подтвердят соответствие требованиям ГОСТа, подрядчику разрешат приступить к ремонту всех 700 метров дороги.

Контроль за выполнением работ осуществляет департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.