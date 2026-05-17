Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько счетов «Семейный капитал» открыли в Беларуси на 1 мая

На 1 мая 2026 года в Беларуси было открыто 153,7 тыс. счетов «Семейный капитал» для многодетных семей. Их количество с начала года выросло на 2,5 тыс., сообщили в Минтруда.

Источник: OL

В том числе открыто 82,6 тыс. валютных счетов на $826 млн. В сравнении с показателем на 1 января этого года их количество не изменилось. Зато увеличилось число рублевых депозитов — с 68,6 тыс. на сумму 1,83 млрд рублей до 71 тыс. на 1,9 млрд.

По состоянию на 1 мая 100,5 тыс. семей подали заявления на досрочное распоряжение средствами семейного капитала. При этом примерно 80% из них планируют потратить деньги на улучшение жилищных условий.

По данным Минтруда, каждая десятая семья собирается отдать эти деньги на получение образования, более 9% семей — на медуслуги. В сравнении с началом года эти приоритеты поменялись местами. Также 1% заявок связан с покупкой товаров для инвалидов.

Напомним, семейный капитал получают многодетные семьи при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей. С 1 января 2026 года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей.