Сколько счетов «Семейный капитал» открыли в Беларуси на 1 мая

В том числе открыто 82,6 тыс. валютных счетов на $826 млн. В сравнении с показателем на 1 января этого года их количество не изменилось. Зато увеличилось число рублевых депозитов — с 68,6 тыс. на сумму 1,83 млрд рублей до 71 тыс. на 1,9 млрд.
По состоянию на 1 мая 100,5 тыс. семей подали заявления на досрочное распоряжение средствами семейного капитала. При этом примерно 80% из них планируют потратить деньги на улучшение жилищных условий.
По данным Минтруда, каждая десятая семья собирается отдать эти деньги на получение образования, более 9% семей — на медуслуги. В сравнении с началом года эти приоритеты поменялись местами. Также 1% заявок связан с покупкой товаров для инвалидов.
Напомним, семейный капитал получают многодетные семьи при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей. С 1 января 2026 года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей.