Аренда однокомнатных квартир в Казани за год подешевела на 10,4%

В это же время в целом по России она снизилась всего на 2,5%

Источник: Комсомольская правда

В апреле 2026 года средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках составила 33 тысячи рублей — за год она снизилась на 2,5%. Однако есть города, где падение оказалось гораздо заметнее.

Так, в Казани аренда однокомнатных квартир за год подешевела на 10,4%. Примерно так же упали цены в Нижнем Новгороде (-10,9%), Краснодаре (-9,8%), Екатеринбурге (8,8%) и Ростове-на-Дону (7,6%). А вот в некоторых городах, напротив, зафиксирован рост: в Красноярске (+5,1%), Уфе (+4,1%), Перми (+2,6%), Омске (+1,2%) и Волгограде (+0,7%), сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Циан» и «Яндекс Аренда».