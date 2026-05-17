Аренда однокомнатных квартир в Казани за год подешевела на 10,4%

Так, в Казани аренда однокомнатных квартир за год подешевела на 10,4%. Примерно так же упали цены в Нижнем Новгороде (-10,9%), Краснодаре (-9,8%), Екатеринбурге (8,8%) и Ростове-на-Дону (7,6%). А вот в некоторых городах, напротив, зафиксирован рост: в Красноярске (+5,1%), Уфе (+4,1%), Перми (+2,6%), Омске (+1,2%) и Волгограде (+0,7%), сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Циан» и «Яндекс Аренда».