В Самарской области на капремонт домов направят 8,4 млрд рублей в 2026 году

В Самарской области запланировали более 3 тысяч работ по капремонту в 2402 домах в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в 2026 году с учетом обязательств прошлых лет запланировали 3098 видов работ по капитальному ремонту в 2402 многоквартирных домах. На эти цели собираются направить 8,4 млрд рублей. По прогнозу, завершить работы удастся в 1586 домах. Ход реализации региональной программы обсудили на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, об этом сообщили в Самарской губернской думе.

«Мы проанализировали динамику изменения взносов на капремонт, изучили возможности дополнительного финансирования фонда, подняли проблематику очередности замены лифтового оборудования в Самаре и Тольятти, обсудили варианты включения в перечень новых видов работ», — сказал председатель профильного комитета Думы Владимир Субботин.

В 2026 году фонд также собирается проводить торги на стройконтроль, чтобы усилить проверку качества и сроков ремонта. Отдельно продолжат обновлять лифтовое хозяйство. На установку 17 лифтов в шести многоэтажках предусмотрели 2,2 млрд рублей. Еще 152 млн рублей из областного бюджета направят на капремонт 22 домов, которые являются объектами культурного наследия. Прогноз по собираемости взносов в этом году превысит 6,3 млрд рублей.