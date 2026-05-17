В Самарской области на капремонт домов направят 8,4 млрд рублей в 2026 году

В Самарской области в 2026 году с учетом обязательств прошлых лет запланировали 3098 видов работ по капитальному ремонту в 2402 многоквартирных домах. На эти цели собираются направить 8,4 млрд рублей. По прогнозу, завершить работы удастся в 1586 домах. Ход реализации региональной программы обсудили на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, об этом сообщили в Самарской губернской думе.