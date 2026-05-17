Самозанятым новосибирцам назвали размер взносов для пенсии в 50 тысяч рублей

Самозанятые россияне смогут рассчитывать на пенсию свыше 50 тысяч рублей, если будут в течение 30 лет делать максимальные добровольные взносы в Социальный фонд России. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансовый университет при Правительстве РФ Александр Сафонов.
По словам эксперта, для получения пенсии в размере 50 593 рублей необходимо ежегодно перечислять в Соцфонд 572 204 рубля.
Эксперт пояснил, что за этот период самозанятые смогут накопить 261 индивидуальный пенсионный коэффициент.