Нижегородским выпускникам запретили танцевать не под патриотические песни

Выпускники одной из школ Нижнего Новгорода обратились к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной с жалобой: руководство учебного заведения запретило им танцевать вальс под музыку, которую они выбрали для последнего звонка. Обращение школьников Мизулина опубликовала в социальных сетях.
Накануне состоялся смотр подготовленных одиннадцатиклассниками номеров. По словам подростков, администрация школы раскритиковала выбранную для вальса музыку и потребовала заменить танцы — поставить новые «под патриотичные треки».
Единственное выступление, к которому у руководства не возникло претензий, — номер под песню группы «Любэ» «От Волги до Енисея».
Сотрудники учебного заведения объяснили требования «рекомендациями», поступившими в отношении проведения последнего звонка. При этом школьники подчёркивают, что все выбранные треки были на русском языке, исполнители не имеют статуса иностранного агента, а среди композиций был, в том числе, саундтрек из мультфильма.
До последнего звонка остаётся всего неделя, а до ЕГЭ — совсем немного времени. Школьники рассказали, что потратили два месяца на репетиции, и теперь находятся в отчаянии:
«Мы не знаем, что нам делать, два месяца репетиций впустую. У нас до ЕГЭ остаётся совсем мало, и нам говорят, чтобы мы ставили новое. Мы уже в отчаянии, подскажите, что лучше сделать», — обратились они к Екатерине Мизулиной.
Ранее Мизулина посоветовала сдавать ЕГЭ без ремня нижегородским школьникам.