В Волгограде перекрыли движение по нулевой продольной из-за ремонта колодца

В Центральном районе Волгограда начались восстановительные работы на канализационных сетях. Как рассказали в «Концессиях водоснабжения», совместно с подрядной организацией специалисты приступили к реконструкции колодца, расположенного на набережной 62-й Армии.
По данным ресурсоснабжающей организации, земляные работы на объекте уже полностью завершены, и бригады перешли к основному этапу — восстановлению самого колодца. Его глубина достигает семи метров, что заметно осложняет процесс. Действовать приходится в стеснённых условиях глубокого залегания и прямо на проезжей части.
В связи с этим на нулевой продольной магистрали временно ввели ограничения для транспорта. На весь период ремонта организована перекачка стоков, чтобы не нарушать работу системы. При этом в «Концессиях» подчеркнули: подача водоснабжения жителям осуществляется в штатном режиме, отключений не планируется.
