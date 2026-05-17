Когда в Крыму начнут принимать заявления на новую семейную выплату

«Семейную выплату может оформить любой работающий родитель один раз в год. При этом не имеет значения, в браке родители или нет, каждый из них имеет право подать заявление отдельно. Размер компенсации для каждого получателя будет индивидуален, так как зависит от суммы уплаченного налога», — прокомментировал управляющий Отделением СФР по Республике Крым Иван Рябоконь.
Получить новую меру поддержки может каждый из работающих родителей в семье, где среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума за предыдущий год. В Крыму в 2025 году эта сумма составляла 25 801 рублей.
Выплата предусмотрена для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно.
Кроме того, обязательным условием является получение дохода от трудовой деятельности в течение предыдущего года и своевременное перечисление НДФЛ. Также заявитель и дети должны иметь российское гражданство и постоянно проживать в России.
«Прием заявлений начнется с 1 июня и продлится до 1 октября 2026 года. Оформить выплату можно будет онлайн через портал Госуслуг, лично через клиентскую службу Отделения СФР или МФЦ по месту жительства», — добавили в пресс-службе СФР.
Ранее сообщалось, что более трех тысяч крымских семей получили единовременные выплаты при рождении ребенка в этом году. Разовая мера поддержки предоставляется одному из родителей, опекунов или усыновителей, и положена всем крымским семьям на каждого ребенка независимо от уровня дохода. Размер единовременного пособия после февральской индексации составляет 28 450,45 ₽