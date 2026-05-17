Bild: Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку на оборонные заказы

Так, израильский концерн Rafael ищет заводы в Германии для производства систем противоракетной обороны и сборки своего лазерного оружия. Производитель танков KNDS ведет переговоры о покупке или частичном использовании завода Mercedes в Людвигсфельде под Берлином. Завод Volkswagen в Оснабрюке (который планируют закрыть в 2027 году) также находится на верхних строчках в списке KNDS для организации производства бронетранспортеров Boxer. Автоконцерн BMW ведет переговоры о внедрении технологий автономного вождения в военной сфере, резюмирует газета.