Проезд по части МСД в Москве временно сделали бесплатным с 18 мая

Ранее на востоке Москвы вспыхнул крупный пожар под мостом на Амурской улице. Очаг быстро разросся: сначала огонь охватил 200 квадратов, затем площадь увеличилась до 300 метров. Из-под сооружения валил густой чёрный дым, видимость на дороге местами стремилась к нулю. К тушению подключили пожарный поезд — в его цистернах 160 тонн воды и больше трёх тонн пенообразователя. Отмечается, что объектам инфраструктуры ничто не угрожает.