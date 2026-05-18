Решетников: рост реальных доходов населения продолжится

Глава Минэкономразвития России указал на рост производительности труда.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития России ожидает продолжения роста реальных доходов населения, заявил в интервью РБК глава ведомства Максим Решетников.

«Мы ожидаем, что рост реальных доходов населения продолжится. Если в 2026 году ожидаем рост на 1,6%, то далее, по мере восстановления темпов роста экономики, ожидаем и более быстрый рост доходов», — сказал он.

Министр пояснил, что в первую очередь здесь речь идет о снижении доходов от депозитов.

Решетников также указал на рост производительности труда, что напрямую сможет повлиять на ситуацию.

«Рост производительности означает, что при тех же усилиях человек может производить и получать больше, — отметил он. — Второе — создание условий для выхода на рынок труда тех категорий, участие которых в рынке труда относительно невелико. Это молодежь, пенсионеры и предпенсионеры. Третье — гибкость рынка труда. Четвертое — прагматичная и ограниченная миграция, только под запрос бизнеса».