"Пространство для маневра есть": Решетников увидел условия для снижения ключевой ставки

В России усиливаются предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики на фоне замедления инфляции и снижения ценового давления. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Министр отметил, что к 12 мая годовая инфляция снизилась до 5,5%. Дополнительным фактором стало сокращение индекса цен производителей. Он снизился на 4%, а в обрабатывающем секторе — на 0,6%.
«Сейчас все больше и больше аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Пространство для маневра есть», — сказал министр в интервью РБК.
Решетников добавил, что Банк России может как пойти на более заметное снижение ключевой ставки с последующей паузой, так и смягчать политику постепенно.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что жесткость денежно-кредитной политики в России создает условия, необходимые для возвращения инфляции в стране к цели в 4%.