В Минэкономразвития рассказали о последствиях сближения финансового сектора и маркетплейсов

Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что платформы маркетплейсов уже давно стали «кровеносной системой» реального сектора, через которую проходят товары, деньги, данные и коммуникации. Об этом министр рассказал в интервью РБК.
Министр отметил, что сама природа платформ — быстро масштабироваться без пропорционального роста затрат и сетевые эффекты — создает объективную предрасположенность к монополизму.
Для противодействия этому, по словам Решетникова, уже есть некоторые инструменты. Например, с сентября 2023 года действует пятый антимонопольный пакет. Он запрещает цифровым платформам злоупотреблять доминирующим положением. Как анонсировал министр, с октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике, впервые вводящий специальные правила для посреднических платформ.
Кроме этого, Решетников подчеркнул, что аргументов для смягчения денежно-кредитной политики становится все больше.