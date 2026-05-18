Иран может ввести плату за интернет-трафик через Ормуз

Иран готовит механизм взимания платы за использование подводных интернет-кабелей, проходящих через район Ормузского пролива, сообщает CNN со ссылкой на источники в военных кругах. Инициатива может затронуть международные технологические компании и глобальные каналы передачи данных.
Речь идёт о стратегической инфраструктуре в районе пролива, где проложены ключевые межконтинентальные кабели, обеспечивающие значительную часть мирового интернет-трафика. По данным источников, обсуждается введение лицензий и сборов за их использование.
В рамках возможной схемы лицензирования компании, участвующие в прокладке и обслуживании кабелей, должны будут получать разрешения и платить сборы. При этом обслуживание инфраструктуры может быть закреплено за иранскими структурами.
По информации СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции структуры предлагают распространить новые правила на крупнейшие технологические компании, включая Google, Microsoft, Meta (признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации) и Amazon. Им может быть предписано соблюдать иранское регулирование в части эксплуатации кабельной инфраструктуры.
Отдельно отмечается, что реализация подобных мер может столкнуться с ограничениями из-за действующих международных санкций против Ирана и сложной правовой природы подводных коммуникаций, проходящих через международные воды и территории нескольких государств.
Эксперты в сфере телекоммуникаций указывают, что любые ограничения или перебои в работе подводных кабелей в районе Ормузского пролива способны повлиять на стабильность глобальных интернет-маршрутов, поскольку этот участок является одним из узловых для передачи данных между Европой, Азией и Ближним Востоком.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.