Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран может ввести плату за интернет-трафик через Ормуз

Иран готовит механизм взимания платы за использование подводных интернет-кабелей, проходящих через район Ормузского пролива, сообщает CNN со ссылкой на источники в военных кругах.

Иран готовит механизм взимания платы за использование подводных интернет-кабелей, проходящих через район Ормузского пролива, сообщает CNN со ссылкой на источники в военных кругах. Инициатива может затронуть международные технологические компании и глобальные каналы передачи данных.

Речь идёт о стратегической инфраструктуре в районе пролива, где проложены ключевые межконтинентальные кабели, обеспечивающие значительную часть мирового интернет-трафика. По данным источников, обсуждается введение лицензий и сборов за их использование.

В рамках возможной схемы лицензирования компании, участвующие в прокладке и обслуживании кабелей, должны будут получать разрешения и платить сборы. При этом обслуживание инфраструктуры может быть закреплено за иранскими структурами.

По информации СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции структуры предлагают распространить новые правила на крупнейшие технологические компании, включая Google, Microsoft, Meta (признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации) и Amazon. Им может быть предписано соблюдать иранское регулирование в части эксплуатации кабельной инфраструктуры.

Отдельно отмечается, что реализация подобных мер может столкнуться с ограничениями из-за действующих международных санкций против Ирана и сложной правовой природы подводных коммуникаций, проходящих через международные воды и территории нескольких государств.

Эксперты в сфере телекоммуникаций указывают, что любые ограничения или перебои в работе подводных кабелей в районе Ормузского пролива способны повлиять на стабильность глобальных интернет-маршрутов, поскольку этот участок является одним из узловых для передачи данных между Европой, Азией и Ближним Востоком.

Читайте также: «Хезболла» заявила о выводе из строя 48 танков Израиля за месяц.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше