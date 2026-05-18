"Межотраслевые перетоки": в Минэкономразвития объяснили различия в росте доходов россиян

Рост зарплат в России происходит неравномерно и зависит от ситуации в разных отраслях экономики. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью РБК.
«Рост [зарплат] в разных отраслях идет неравномерно. Где-то потребность в кадрах оказывается более острой, где-то менее. Поэтому объективно идут межотраслевые перетоки», — сказал министр.
Решетников отметил, что лидеры по темпам роста заработных плат регулярно меняются. В январе-феврале 2026 года заметный рост был зафиксирован в сфере туризма и общественного питания. До этого в числе лидеров находились обрабатывающая промышленность и IT-сектор.
Ранее KP.RU сообщал, что за последние 15 лет среднемесячная номинальная зарплата россиян увеличилась в пять раз. В 2010 году она составляла около 21 тысячи рублей в месяц. По данным Росстата, в 2025 году зарплата достигла около 100 тысяч рублей.