Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инфляция в России замедляется при росте экономики, заявил Решетников

Минэкономразвития не прогнозирует ускорения инфляции на фоне экономического роста.

Минэкономразвития не прогнозирует ускорения инфляции на фоне экономического роста. Об этом в интервью РБК заявил глава ведомства Максим Решетников, комментируя текущую динамику макроэкономических показателей.

Глава ведомства подчеркнул, что замедление инфляции связано с проводимой политикой Центробанка и правительства. По его словам, при дальнейшем росте экономики ускорения ценового давления не ожидается.

Отдельно он отметил, что ключевой задачей остаётся обеспечение сбалансированного роста, при котором экономическое развитие сочетается с удержанием инфляции в рамках целевых ориентиров.

Решетников добавил, что такой результат возможен при согласованной политике по расширению внутреннего производства, повышению производительности труда и адаптации рынка труда к дефициту кадров.

По данным Минэкономразвития РФ, инфляция на 12 мая составила 5,5% в годовом выражении, что ниже показателей конца прошлого года.

Экономический блок правительства и регулятор продолжают мониторинг баланса спроса и предложения в экономике, поскольку устойчивость ценовой динамики во многом зависит от темпов производства и внутреннего потребления.

Читайте также: Уфологи заявили об «инопланетянине» после проверки снимка ФБР.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.