Инфляция в России замедляется при росте экономики, заявил Решетников

Минэкономразвития не прогнозирует ускорения инфляции на фоне экономического роста. Об этом в интервью РБК заявил глава ведомства Максим Решетников, комментируя текущую динамику макроэкономических показателей.
Глава ведомства подчеркнул, что замедление инфляции связано с проводимой политикой Центробанка и правительства. По его словам, при дальнейшем росте экономики ускорения ценового давления не ожидается.
Отдельно он отметил, что ключевой задачей остаётся обеспечение сбалансированного роста, при котором экономическое развитие сочетается с удержанием инфляции в рамках целевых ориентиров.
Решетников добавил, что такой результат возможен при согласованной политике по расширению внутреннего производства, повышению производительности труда и адаптации рынка труда к дефициту кадров.
По данным Минэкономразвития РФ, инфляция на 12 мая составила 5,5% в годовом выражении, что ниже показателей конца прошлого года.
Экономический блок правительства и регулятор продолжают мониторинг баланса спроса и предложения в экономике, поскольку устойчивость ценовой динамики во многом зависит от темпов производства и внутреннего потребления.
Читайте также: Уфологи заявили об «инопланетянине» после проверки снимка ФБР.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.