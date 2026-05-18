Трутнев: между КНР и ДФО еженедельно выполняется 270 авиарейсов, но этого мало

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в округе заявил о наличии заявок глав регионов на увеличение количества прямых рейсов.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Между Китаем и Дальним Востоком еженедельно выполняется 270 рейсов, но этого недостаточно. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Когда я готовился к межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока Российской Федерации и северо-востока Китайской Народной Республики, то обратил внимание, что между Китаем и Дальним Востоком в неделю происходит 270 авиационных рейсов. Еще интереснее, что этих 270 рейсов не хватает. У нас есть заявки глав регионов на увеличение количества прямых рейсов», — сказал вице-премьер.

Говоря о развитии транспортных коридоров, Трутнев отметил, что уже созданы два международных транспортных моста. «Я уже сказал о том, что мы — соседи и Дальний Восток находится ближе всего к Китайской Народной Республике, поэтому самое логичное — это развивать связывающие наши страны транспортные коридоры. На карте мира появились два международных транспортных моста: железнодорожный Нижнеленинское — Тунцзян и автомобильный Благовещенск — Хэйхэ. И это не последние транспортные коридоры. Мы будем продолжать их развивать», — пояснил вице-премьер.

Ранее Трутнев предложил создать новые направления прямого авиасообщения между городами Дальнего Востока и Китая, а также увеличить частоту уже существующих рейсов.

