Трутнев: между КНР и ДФО еженедельно выполняется 270 авиарейсов, но этого мало

Говоря о развитии транспортных коридоров, Трутнев отметил, что уже созданы два международных транспортных моста. «Я уже сказал о том, что мы — соседи и Дальний Восток находится ближе всего к Китайской Народной Республике, поэтому самое логичное — это развивать связывающие наши страны транспортные коридоры. На карте мира появились два международных транспортных моста: железнодорожный Нижнеленинское — Тунцзян и автомобильный Благовещенск — Хэйхэ. И это не последние транспортные коридоры. Мы будем продолжать их развивать», — пояснил вице-премьер.