Стал известен максимальный размер пенсий учителей в 2026 году

Сафонов: Максимальный размер пенсий учителей может составить почти 49 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

Максимальная пенсия российских учителей в 2026 году может приблизиться к 49 тыс. рублей. Об этом ТАСС заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Прогнозный размер пенсии учителя в 2026 году при стаже 35−38 лет будет варьироваться от 13 600 рублей в регионах с минимальными зарплатами до 39 800 рублей в Москве и северных субъектах», — сказал Сафонов.

По словам эксперта, в ХМАО, ЯНАО, Приморском крае и Москве средняя зарплата варьируется от 130 до 150 тыс. рублей в месяц. Так, средний индивидуальный пенсионный коэффициент за 35−38 лет составит около 240−260 баллов.

Сафонов отметил, что минимальная пенсия может быть в диапазоне 13,6−16,3 тыс. рублей. При зарплате около 31 тыс. рублей за 35−38 лет накопится примерно 55−60 ИПК.

В свою очередь размер средней социальной пенсии вырос в два раза за 10 лет — с 8,6 тыс. рублей до чуть более 16 тыс.