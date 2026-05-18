Никитин: Севморпуть трансформировался в комплексную транспортную систему

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Северный морской путь (СМП) стал комплексной транспортной системой с интеграцией разновидных переправ. Такой подход расширяет возможности грузоперевозок в арктическом регионе, сообщил министр транспорта Андрей Никитин газете «Известия».
«Из традиционного морского маршрута от Карских ворот до Берингова пролива он (Севморпуть — прим. ТАСС) трансформируется в комплексную транспортную систему с интеграцией железнодорожных, речных и автомобильных перевозок. Такой мультимодальный подход создает единую логистическую цепочку, повышает надежность поставок и расширяет возможности грузоперевозок в арктическом регионе», — отметил он.
Глава Минтранса также добавил, что в условиях геополитической нестабильности СМП оказывается безопасным и эффективным транспортным коридором, что вызывает интерес у зарубежных инвесторов.
Ранее посольство РФ в Сеуле сообщило об обсуждении сотрудничества России и Республики Корея в области использования Севморпути.