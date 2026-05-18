Райнер Браун связал кризис ЕС с потерей промышленного потенциала

Комментируя отношения Германии с Россией и Китаем, Браун предположил, что власти ФРГ рассматривают противостояние с геополитическими соперниками как попытку вернуть утраченные позиции. Так он ответил на вопрос о различиях между нынешней политикой Берлина и периодом, когда руководство ФРГ поддерживало диалог с советским лидером Леонид Брежнев.