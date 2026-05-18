Трутнев назвал Китай страной, где у него много замечательных друзей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что в Китае у него много достойных и замечательных друзей.
«Я, как и многие другие россияне, могу сказать, что у меня есть знакомые, есть друзья в Китае. Когда называется слово “Китай”, я вспоминаю не только о экономических показателях и проектах, но еще и о людях. Я не буду называть конкретных имен, но скажу, что это достойные и замечательные люди», — сказал ТАСС вице-премьер.
Трутнев отметил, что курс политических отношений между РФ и КНР задается лидерами стран. «Я обратил внимание на то, что ЭКСПО построено по межрегиональному принципу. Мне кажется, это абсолютно правильным и естественным. Наши регионы соседствуют друг с другом. В целом курс политических отношений задается лидерами стран. В то же время нельзя не сказать о том, что эти отношения строятся между конкретными людьми», — добавил он.