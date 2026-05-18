Решетников заявил о готовности экономики к снижению ключевой ставки

По словам министра, на 12 мая инфляция в годовом выражении опустилась до 5,5%, что ниже показателей конца прошлого года. Дополнительным фактором снижения давления на розничный рынок стало падение индекса цен производителей: по итогам первого квартала в промышленности он снизился на 4%, а в обрабатывающем секторе — на 0,6%, сказал он в интервью РБК.