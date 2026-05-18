Белый дом: Китай ответит на обеспокоенность США о дефиците редкоземов

США выразили обеспокоенность Китаю по поводу дефицита в цепочках поставок таких редкоземельных металлов, как иттрий, скандий, неодим и индий.

Источник: Аргументы и факты

Китайские власти пообещали дать ответ в связи с обеспокоенностью США по поводу дефицита при поставках редкоземельных металлов, сообщили в пресс-службе Белого дома по итогам поездки американского президента Дональда Трампа в КНР.

«Китай ответит на обеспокоенности США о дефиците в цепочках поставок, связанном с редкоземельными металлами и другими критическими минералами», — заявили в администрации Соединённых Штатов.

В Белом доме уточнили, что это касается иттрия, скандия, неодима и индия. Кроме того, как обратили внимание в Вашингтоне, китайская сторона ответит на обеспокоенности США об ограничениях на продажу оборудования и технологий для добычи и обработки металлов указанной группы.

Напомним, Дональд Трамп находился с официальным визитом в КНР с 13 по 15 мая. Там он провёл переговоры с председателем республики Си Цзиньпином. Британская газета The Mirror написала, что американский лидер покинул Китай практически с пустыми руками.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше