Белый дом: Китай ответит на обеспокоенность США о дефиците редкоземов

Китайские власти пообещали дать ответ в связи с обеспокоенностью США по поводу дефицита при поставках редкоземельных металлов, сообщили в пресс-службе Белого дома по итогам поездки американского президента Дональда Трампа в КНР.
«Китай ответит на обеспокоенности США о дефиците в цепочках поставок, связанном с редкоземельными металлами и другими критическими минералами», — заявили в администрации Соединённых Штатов.
В Белом доме уточнили, что это касается иттрия, скандия, неодима и индия. Кроме того, как обратили внимание в Вашингтоне, китайская сторона ответит на обеспокоенности США об ограничениях на продажу оборудования и технологий для добычи и обработки металлов указанной группы.
Напомним, Дональд Трамп находился с официальным визитом в КНР с 13 по 15 мая. Там он провёл переговоры с председателем республики Си Цзиньпином. Британская газета The Mirror написала, что американский лидер покинул Китай практически с пустыми руками.