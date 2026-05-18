Россиянам рассказали, кто сможет получить компенсацию по вкладам

Граждане РФ, родившиеся до 1991 года, и их наследники имеют право на компенсацию по старым вкладам, не закрытым до конца декабря этого года. Об этом напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«Главное условие — вклад должен был оставаться действующим на 20 июня 1991 года и не закрываться вплоть до конца декабря того же года», — сказал парламентарий для РИА Новости.
Депутат отметил, что выплата рассчитывается по простой формуле. Например, остаток на 20 июня 1991 года умножается на возрастной коэффициент и на коэффициент срока хранения вклада.
Как подчеркнул депутат, 1 рубль 1991 года равен 1 рублю 2026 года, возрастные коэффициенты прописаны в законодательстве, а коэффициент срока хранения зависит от момента закрытия вклада.
Чтобы оформить компенсацию, нужно прийти в любой банковский офис с паспортом и сберкнижкой, если она осталась.
