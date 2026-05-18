Цена на нефть Brent выросла из-за ситуации вокруг Ближнего Востока

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель впервые с 5 мая.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на фоне ситуации вокруг Ближнего Востока превысила отметку в 110 долларов за баррель, чего не наблюдалось с 5 мая, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 01:00 по московскому времени, цена на сырьё поднялась на 1,91 процента и достигла 111,35 доллара. К 01:20 мск стоимость нефти Brent замедлила рост и установилась на уровне 110,40 доллара за баррель (увеличение на 1,04 процента).

Напомним, 16 мая президент США Дональд Трамп опубликовал коллаж, на котором он был изображён на фоне кораблей с флагами Ирана. Он также разместил текст: «Это было затишье перед бурей».

17 мая американский лидер показал другую фотографию, сгенерированную с помощью нейросети. На ней Трамп изображён в командном пункте с рукой на красной кнопке. При этом на мониторах можно разглядеть взрывы.

