В Минэкономразвития отметили возможности для увеличения зарплат

По заявлению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, потенциал для увеличения зарплат в экономике России еще есть. Об этом министр сказал в беседе с РБК.
Решетников отметил, что «кадровый голод» толкает компании на повышение зарплат, а ресурсы для дальнейшего роста оплаты труда еще не исчерпаны.
Министр указал, что рост зарплат подтверждают не только данные Росстата, но и сведения с крупных job-площадок.
Он также подчеркнул, что структура экономики трансформируется, и рост в разных секторах неравномерен. Где-то потребность в кадрах выше, что ведет к межотраслевой миграции работников.
По данным Росстата, реальные зарплаты в России в феврале выросли на 8,6% к февралю прошлого года, сохранив показатель предыдущего месяца. За два месяца года рост в реальном выражении — 8,9%.
Решетников также акцентировал, что к 12 мая годовая инфляция снизилась до 5,5%.