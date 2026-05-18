Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минэкономразвития назвали уровень ожидаемой инфляции к концу 2026 года

Решетников: По итогам года ожидаем, что инфляция замедлится до 5,2%

Источник: Комсомольская правда

В Минэкономразвития прогнозируют замедление инфляции в РФ до 5,2% к концу года. Глава ведомства Максим Решетников добавил, что российская экономика продолжает адаптироваться к изменившимся внешним обстоятельствам. Об этом Решетников рассказал в интервью для РБК.

По словам министра, факторами, влияющими на прогнозы по росту ВВП, выступают санкции, торговые конфликты и обстановка на Ближнем Востоке. Кроме того, он сообщил, что в расчет принимаются изменение структуры бюджетных расходов и прогноз ключевой ставки от Банка России.

Глава Минэкономразвития добавил, что кабинет министров и дальше реализует меры по обеспечению устойчивого роста экономики. Он также отметил, что в России по-прежнему низкая безработица, а увеличение зарплат отчасти обусловлено нехваткой рабочей силы.

Решетников также заверил, что в экономике России есть возможность для увеличения зарплат.