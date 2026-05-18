Рослесхоз восстановит в 2026 году около 52 тыс. га леса

«На сегодняшний день компенсационное лесовосстановление проведено на площади свыше 530 гектаров. Всего в этом году такую работу планируется провести на 52 тыс. гектаров. Отмечу также, что лица, имеющие обязательства по компенсационному лесовосстановлению, должны проводить агротехнические уходы за созданными лесными культурами. На этот год план по агроуходам составляет 135 тыс. гектаров. Работы уже проведены на площади 1,3 тыс. гектаров. Больше всего в Волгоградской области — на 762 гектарах», — заявила начальник управления воспроизводства и защиты лесов Рослесхоза Елена Бусыгина, чьи слова приводятся в сообщении.