Рослесхоз восстановит в 2026 году около 52 тыс. га леса

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Компенсационное лесовосстановление в регионах страны проведено с начала года на площади свыше 530 га, всего в 2026 году работы запланированы на площади 52 тыс. га. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства.
«На сегодняшний день компенсационное лесовосстановление проведено на площади свыше 530 гектаров. Всего в этом году такую работу планируется провести на 52 тыс. гектаров. Отмечу также, что лица, имеющие обязательства по компенсационному лесовосстановлению, должны проводить агротехнические уходы за созданными лесными культурами. На этот год план по агроуходам составляет 135 тыс. гектаров. Работы уже проведены на площади 1,3 тыс. гектаров. Больше всего в Волгоградской области — на 762 гектарах», — заявила начальник управления воспроизводства и защиты лесов Рослесхоза Елена Бусыгина, чьи слова приводятся в сообщении.
Она также напомнила, что по согласованию с Рослесхозом регионы, в которых отсутствуют участки для компенсационного лесовосстановления, могут перенести свои обязательства в другие регионы. С начала года ведомством согласован перенос обязательств по компенсационному лесовосстановлению площадью 2,5 тыс. га. В том числе на земли лесного фонда — 2,4 тыс. га, на земли иных категорий — 0,1 тыс. га.
Работы по компенсационному лесовосстановлению начались в семи федеральных округах страны. Наибольший объем работ выполнен в Саратовской области (213 га), Челябинской области (94,7 га) и Владимирской области (94,3 га).