Юрий Трутнев отметил достижения Хабаровского края на X Российско-Китайской ЭКСПО

В Харбине прошло торжественное открытие X Российско-Китайской ЭКСПО, которая в 2026 году приурочена к 25-летию со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стран. Стенд с ключевыми достижениями представил и Хабаровский край, о ключевых достижениях региона и темпах реализации якорных проектов доложил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Начало форума ознаменовалось приветственным словом от лица лидеров двух стран, зачитанные вице-премьерами России и Госсовета КНР. На площадке регионы представили экспозиции, на которых субъекты представили проекты, реализуемые совместно с Китаем. Исключением не стал и Хабаровский край. Делегацию от региона возглавил первый зампред краевого правительства Сергей Абрамов.
— Это ключевая площадка для выстраивания системного, долгосрочного партнерства между нашими странами на межрегиональном уровне. В 2026 году исполняется 25 лет Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. И наша общая задача — наполнить этот договор живым содержанием через конкретные проекты и межрегиональный диалог, — написал в своем канале в мессенджере MAX губернатор Дмитрий Демешин.
В рамках форума состоялся официальных обход стендов Юрием Трутневым и вице-премьером Чжан Гоцином. Общая площадь экспозиции составила 12 тысяч квадратных метров, на российскую часть пришлось 4,5 тысячи квадратов. Участие в выставке приняли более 250 организаций.
— Российская часть экспозиции этого года сбалансирована. Представлена отечественная техника, включая вертолеты, показаны технологические достижения. Надо продолжать взаимодействие между нашими странами, обмениваться технологиями. Потому что именно они и создают возможность развития для стран в современном мире, — отметил Юрий Трутнев.
Во время обхода полпред президента РФ в ДФО доложил о ходе реализации ключевых международных проектов Хабаровского края: освоение острова Большого Уссурийского, строительство филиала Национального центра «Россия», возведении Парка дружбы и Российско-Китайского технопарка.
Отдельное внимание уделили промышленной зоне экспозиции Хабаровского края, где представлены макеты самолетов Су-57, Су-35, Superjet-100. Также на витринах выставки расположили продукцию, производимую местными предпринимателями и отправляемую на экспорт: одежду, рыбу из Охотского моря, мясные деликатесы, чайный напиток из чаги, мед, березовый сок, кофе, десерты и другие товары.
— Хабаровский край исторически является одним из локомотивов российско-китайского стратегического партнерства. Мы открыты для сотрудничества и готовы к реализации самых амбициозных совместных проектов, — подчеркнул Дмитрий Демешин.