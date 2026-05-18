На Западе заявили о переходе энергетического кризиса в более опасную фазу

Мировой энергетический кризис, который начался после конфликта на Ближнем Востоке, с приближением летних месяцев вступает в более опасную фазу, угрожая наступлением глобальной рецессии, написала газета Financial Times.
Отмечается, что спрос на кондиционеры и путешествия летом провоцирует дополнительную потребность в нефти, бензине, дизельном и авиационном топливе. По мнению экспертов, опрошенных изданием, новая стадия кризиса может вызвать ещё больший рост цен на энергоносители.
В свою очередь, это приведёт к ужесточению норм на топливо, приостановке работы предприятий и заметному снижению темпов экономического роста. Экономист Пол Диггл в беседе с газетой отметил, что изучает сценарий, при котором стоимость нефти марки Brent взлетит до 180 долларов за баррель.
Такое развитие событий будет сопровождаться резким ростом инфляции и рецессией в некоторых странах Европы и Азии. Вместе с тем Диггл обратил внимание, что этот вариант не рассматривается как базовый.
Другой специалист, Пол Хорснелл, представил точку зрения, в соответствии с которой нынешние цены на нефть не могут значительно снизить спрос. Он уточнил, что исторический максимум стоимости сырья наблюдался 18 лет назад, когда нефть торговалась по цене выше 140 долларов за баррель.
Напомним, ранее Financial Times сообщала, что крупные судоходные компании начали использовать грузовой автотранспорт для перевозки топлива и товаров на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива. В публикации отмечалось, что стоимость фрахта по маршруту Шанхай — Персидский залив и Красное море достигла рекорда, превысив показатели, которые наблюдались в период пандемии коронавируса.