Россиянам назвали два объекта, которые популярны для сдачи в аренду

Самыми востребованными объектами для аренды стали квартиры-студии и «однушки», имеющие хорошую локацию и свежий ремонт. Об этом сообщила директор по продажам девелопера Елена Фирсова.
«Сегодня арендаторы стали гораздо более требовательными. Конкурируют не только цены, но и качество продукта. Все больше покупателей выбирают квартиры с отделкой от застройщика», — пояснила эксперт для агентства «Прайм».
При этом семейные квартиры стабильно востребованы, однако инвесторы редко их покупают из-за высокой цены. В будущем они могут подорожать на фоне дефицита предложения. Пока ликвиднее всего — небольшие квартиры с современным ремонтом.
KP.RU ранее сообщал, что гибкость планировки квартиры стала одним из факторов выгодной продажи недвижимости. Кроме этого, выгодно продать квартиру помогут безбарьерная среда для роботов-курьеров, многоуровневое благоустройство с полезной кровлей и другое.