Решетников описал роль безработицы в структурной перестройке экономики

Некоторый рост безработицы в России относительно текущих исторических минимумов может стать фактором, способствующим перестройке экономики и росту производительности труда. Такое мнение высказал в интервью РБК глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«В текущих условиях некоторый рост безработицы даже может помочь и структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места», — отметил он.
Пока же, несмотря на замедление роста экономики (на 0,2% в первом квартале в годовом выражении. — РБК) сохраняется «очень низкая» безработица (2,2% по итогам марта), указал министр. «Это результат в том числе и появления новых форм занятости, через платформы, самозанятость и других. И осторожности предприятий при высвобождении работников», — указал он.
По словам министра, на данный момент дефицит кадров распределяется по экономике неравномерно. «Где-то потребность в кадрах оказывается более острой, где-то менее. Поэтому объективно идут межотраслевые перетоки», — указал Решетников.
В ситуации дефицита кадров предприятия стараются привлекать работников в том числе за счет более высоких, чем у конкурентов, зарплат. «Рост заработных плат, подтверждается, например, данными крупнейших сервисов по поиску вакансий, которые имеют дело непосредственно с зарплатными предложениями работодателей. И резервы для повышения зарплат в экономике еще есть», — констатировал Решетников.
Росстат ежемесячно публикует данные об изменении заработных плат по отраслям, добавил он. «Мы видим, что “лидеры” по росту зарплат постоянно меняются. Например, в январе-феврале 2026 года максимальный рост заработных плат в сфере туризма и общепита (+27,5%. — РБК), но там изначально был не очень высокий базовый уровень. До этого длительное время в лидерах была обрабатывающая промышленность и ИТ. Это подтверждает тот факт, что перетоки идут», — констатировал он.
Вместе с тем власти предпринимают меры для того, чтобы снизить остроту проблемы дефицита кадров. Это работа с уровнем производительности труда, создание условий для выхода на рынок труда молодежи и предпенсионеров, расширение возможностей для сверхурочной работы, перечислил министр. Кроме того, в фокусе — изменение подхода к трудовой миграции.
«Прагматичная и ограниченная миграция, только под запрос бизнеса. Сейчас формируются новые подходы, в том числе организованный набор под конкретные задачи, по примеру “приехал-отработал-уехал”. Наша цель — выработать и сохранять четкое и понятное регулирование в этой сфере», — констатировал он.
Полный текст интервью Максима Решетникова читайте в подписке РБК.